Haberler Yaşam Haberleri Barışmak için gitti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 16.1.2024 14:50 Son Güncelleme: 16.1.2024 15:26

Barışmak için gitti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da kendisini terk edip, baba evine dönen, birlikte yaşadığı kadınla konuşmak için kadının babasının evine giden G.G. (17), dehşet saçtı. G.G’nin vurduğu ileri sürülen kayınpeder Rıza Renkliışık (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rıza Renkliışık’ın 14 yaşındaki oğlunun vurduğu İbrahim Gerez (20) ise ağır şekilde yaralandı. Cinayetle ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Barışmak için gitti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen sokakta meydana geldi. İddiaya göre G.G., bir süredir birlikte yaşadığı Ş.R. kendisini terk edip baba evine döndü. G.G., birlikte yaşadığı Ş.R'nin geri dönmesini istemek için yakınları ile birlikte babası Rıza Renkliışık'ın evine gitti. Burada iki taraf arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada G.G., baba Rıza Renkliışık'ı silahla vurdu.

Bunun üzerine Renkliışık'ın 14 yaşındaki oğlu E.R. ise karşı gruptan İbrahim Gerez'i göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Rıza Renkliışık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan İbrahim Gerez'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.G. ile birlikte Sadık A. (23), Dilek D. (44) ve E.R'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye ağır sözler: Adeta bir virüs, mikrop gibi
Son dakika haberleri: Bahçeli'den yerel seçim çıkışı: 5 yıllık Fetret Devri'ne son vereceğiz
İran'dan Erbil'e füze saldırısı
O ‘golü’ bize kim yedirdi?
Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Sözde Suriye sorumlusu Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi
Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a çok sert tepki: Ne milliyetçiliği HDP’den farkı ne?
Bu penaltıyı ancak ‘bitik’ler yapar
ARKADAŞINA GÖNDER
Barışmak için gitti, dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA