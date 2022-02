Birlikte yaşadığı kadının evini yağmaladı

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasına, sanık Ali Ç, tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katılırken, avukatı da hazır bulundu. Müşteki B.E. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemeye katılan B.E'nin avukatı, Ali Ç. ile B.E. arasında gönül ilişkisi bulunduğunu ancak aralarında yaşanan tartışmalar sebebiyle Ali Ç. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu söyledi. Buna rağmen Ali Ç. 'Yağma' olayının yaşandığı gün yük asansörünü kullanarak B.E'nin evine girdi. Bu sırada karşısında Ali Ç'yi gören B.E. cep telefonundaki KADES uygulamasını kullanmak istedi. İddiaya göre bu sırada B.E'yi ölümle tehdit eden Ali Ç. onun cep telefonunu ve çantasında bulduğu bin TL'yi aldı. Ardından Ali Ç. B.E'nin evinin kapısını kilitlemeye çalıştı. Bu sırada B.E. de Ali Ç'ye engel olmaya çalıştı. Ali Ç. ve B.E. evden ayrılarak yakında bulunan bir işletmeye gitti. Şikayet üzerine Ali Ç. gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.E'nin avukatı sanık Ali Ç'nin ayrı ayrı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Ali Ç. ise, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, B.E. ile 3 yıldır birlikte olduklarını ve son 1 yıldır sorun yaşadıklarını ileri sürdü. B.E'yi hiç şikayet etmediğini ancak onun kendisini birkaç şikayet ettiğini aktaran Ali Ç. yine de ona güvendiğini ifade ederek beraatini talep etti.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Ali Ç'ye 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl hapis, 'Yağma' suçundan 10 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezası verdi.

Ali Ç. 11 yıl hapis cezasını Alanya Kapalı Cezaevi'nde tamamlayacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Şubat 2021 tarihinde Alanya'da beraber yaşadığı imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı B.E'nin cep telefonunu ve çantasından bin 500 TL parasını alan Ali Ç. onu eve kilitleyerek dışarı çıkmasını engellemeye çalıştı. Şüpheli Ali Ç. ile beraber dışarı çıkan mağdur B.E bir işyerine sığındı. B.E'nin yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ali Ç'yi gözaltına aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Ali. Ç. sevk edildiği Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.