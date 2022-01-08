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Giriş Tarihi: 8.1.2022 10:41 Son Güncelleme: 8.1.2022 10:43

Birlikte yaşadığı kadının otomobiline bomba yerleştiren sevgili tutuklandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Birlikte yaşadığı kadının otomobiline bomba yerleştiren sevgili tutuklandı

Çorum'da 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Hatun Demir'in otomobiline bomba düzeneği yerleştiren Kadir K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da 5 yıldır imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Hatun Demir'in evi terk etmesi üzerine otomobiline bomba yerleştiren Kadir K, ile kendisine yardım eden bir kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kadir K, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Kadir K'ya yardım ettiği iddia edilen şüpheli ise serbest bırakıldı.

Otomobiliyle seyrederken aracın altından gelen ses üzerine bomba düzeneğini fark eden Hatun Demir, polisten yardım istemiş ve olayı gerçekleştiren kişinin Kadir K, olduğunu iddia etmişti. Hatun Demir, 5 yıldır dini nikahlı olarak yaşadığı Kadir K, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını eve dönme teklifini reddedince de böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

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Birlikte yaşadığı kadının otomobiline bomba yerleştiren sevgili tutuklandı
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