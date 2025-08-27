Haberler Yaşam Haberleri Birlikte yaşadığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Bursa’da 31 yaşındaki Doğan Ş, dini nikahlı eşi 27 yaşındaki Sevgi Yandık ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen adam, defalarca bıçakladığı eşini öldürdü.

Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerindeki bir evde yaşanan tartışmada kan aktı. Doğan Ş, dini nikahlı eşi Sevgi Yandık ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen Doğan Ş, eline aldığı bıçakla Sevgi Yandık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Ş, ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan talihsiz kadını hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Sevgi Yandık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, peşine düştüğü Doğan Ş'yi cinayetten 2 saat sonra kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

