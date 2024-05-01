Bisiklet çalan hırsızın pes dedirten ifadesi: “İşe gidip gelmek için çaldım”

Adana'da restoranın paket servisi için kullandığı elektrikli bisikleti, gidon kilidini kırıp sürükleyerek çalan Recep Y. (28), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. İfadesinde, "Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım" diyen Recep Y., tutuklandı.

SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, 15 Nisan'da Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi Recep Y., caddedeki bir restoranın paket servis için kullanılan elektrikli bisikletini, gidon kilidini kırıp, sürükleyerek çaldı. Şüphelinin, olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Elektrikli bisikletin çalındığını fark eden restoran sahibi İsmail G.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Recep Y., ifadesinde, "Çalıştığım iş yeri, evime oldukça uzak. Her gün yürüyerek gitmek zorunda kalıyordum. İşe gidip gelmek için çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, çaldığı bisiklet ise bulunamadı.