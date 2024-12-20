Bisiklet hırsızından pişkin savunma: Ulaşım ihtiyacımı karşılıyorum!

Adana'da 1 ayda 4 bisiklet çalan O.Y. (46), önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinden "Aracım yok. Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" dedi. Pişkin hırsız, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 AYRI HIRSIZLIKTAN ARANIYOR

Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 1 ayda yaşanan 4 ayrı bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin O.Y. olduğunu tespit etti. 5 ayrı hırsızlık suçundan daha arandığı belirlenen O.Y.'nin, 30 Kasım'da Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmana poşetteki demir kesme makası ile girip, A.A.'nın 6'ncı kat merdiven korkuluğuna bağladığı kilidi keserek bisiklet çaldığı tespit edildi.

PİŞKİN İFADE

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli, Fatih Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen ve bisikletleri sattığı belirlenen O.Y., ifadesinde, "Herhangi bir aracım yok. Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.