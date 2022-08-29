Haberler Yaşam Haberleri Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar
Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:14 Son Güncelleme: 29.8.2022 14:18

Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir siteden iki bisiklet çalan iki kişiyi yakaladı. Hırsızlar tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir siteden iki bisiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir minibüsün sitenin kapalı otoparkına girdiğini, kimlikleri saptanan M.M. ile K.B. isimli iki kişinin iki bisikleti sürerek çaldıklarını ve olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki suç ortağını İstasyon Mahallesi'nde gözaltına aldı. "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Emekli promosyon 2022 ödemeleri 10 Bin TL sınırında! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar?
Son dakika: Akaryakıtta 'sahte' oyunu deşifre edildi! Bin 100 bayinin 300'ü mühürlendi
Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim...
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen olayında flaş gelişme! Gülşen tahliye edildi!
YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite ek yerleştirme/YKS ek tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanır?
Yunanistan'dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi
EYT SON DAKİKA: EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Bakan Bilgin'den açıklama!
Başvurular sona erdi! KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları bekleniyor!
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA