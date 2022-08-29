Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir siteden iki bisiklet çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir minibüsün sitenin kapalı otoparkına girdiğini, kimlikleri saptanan M.M. ile K.B. isimli iki kişinin iki bisikleti sürerek çaldıklarını ve olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki suç ortağını İstasyon Mahallesi'nde gözaltına aldı. "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.