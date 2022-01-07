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Giriş Tarihi: 7.1.2022 13:33 Son Güncelleme: 7.1.2022 13:35

Bisiklet promosyonlu ayakkabı hırsızlığı

EMİR SOMER EMİR SOMER
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bisiklet promosyonlu ayakkabı hırsızlığı

İstanbul Büyükçekmece’de apartmanlarda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalan bir hırsız, bisikletiyle kaçmaya çalıştığı esnada devriye gezen polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı bisikleti ise girdiği son binada şans eseri fark ettiği ve çaldığı ortaya çıktı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlenen 25 yaşındaki Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde yaşanan olayda Y.K. isimli hırsız gece saatlerinde kilidi açık bırakılan apartmanlara girerek kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. 3 farklı mahallede 7 ayrı adrese giren hırsız, girdiği son apartmanda kilitlenmiş bir bisikletin bulunduğunu fark etti. Bisikleti de çalan hırsız, sırtına yüklediği ayakkabı dolu çantayla izini kaybettirmeye çalıştığı sırada devriye gezen polis ekiplerince fark edildi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, durduğu Y.K.'nın çantasında 7 çift ayakkabı tespit etti.

BİSİKLETİ DE ÇALMIŞ

Ayakabıları çaldığını itiraf eden şüpheli polis ekiplerince gözaltına aldı. Şüphelinin girdiği evlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Y.K.'nın kullandığı bisikletin de çalıntı olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sırasında "hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu kaydedilen Y.K., "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bisiklet promosyonlu ayakkabı hırsızlığı
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