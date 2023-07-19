Bisiklet sporcuları başka canlar yanmasın diye eylem yaptı

"KAZA DEĞİL CİNAYETTİR"

Grup adına konuşan Tufan Sağnak, "Dün 18 Temmuz Salı günü, bisikletçi dostumuz Doğanay Güzelgün'ü bir trafik cinayetinde kaybettik. Biz bisiklet sporcuları neredeyse her sabah, antrenmanlarımızı güvenli bir şekilde yapabilmek için araç trafiğinin en az olduğu saat olan sabaha karşı 05:30'da, Bostancı'da toplanarak sürüşlerimize başlıyoruz. Yine bu antrenman günlerinden biriydi dün. Saat tam 5:30'da grup hareket etmek üzereyken, hızının saatte 120 km üzerinde olduğu tahmin edilen araç, caddenin karşısına geçmekte, hatta neredeyse geçmiş olan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çok şiddetli bir şekilde çarptı ve olay yerinde ölümüne sebep oldu. Bu basit bir trafik kazası değil bir cinayettir" dedi.

"ARAÇ İÇİNDE UYUŞTURUCU"

Tufan Sağnak, "Adı ifadelerde Temel Ünlü olarak geçen zanlı şahıs araçtan inerek olay mahallinden kaçmıştır. Dikkat çekici bir süratle, yani daha 20 dakika geçmeden bir başka şahıs olay yerine gelip kazayı üstlenerek teslim olmak istemiştir. Görgü tanığı olan arkadaşlarımız ve araçtaki diğer yolcunun ifadesi doğrultusunda, gelen şahsın aracı kullanan şahıs olmadığı tespit edilmiştir. Aracın içinde. uyuşturucu madde ve alkol bulunmuştur. Aracı kullanan şahsın olay yerinden kaçması ve araçta uyuşturucu maddelerin bulunması da suçun göstergesidir. Ayrıca cinayetin bu kadar hızlı bir biçimde başka bir şahıs tarafından üstlenilmesi, katil zanlısının organize bir suç örgütüne bağlı olduğunun sinyallerini vermektedir" ifadelerini kullandı.

"CAN GÜVENLİĞİ İHLALİDİR"

Kazanın yaşandığı Çetin Emeç Bulvarı başta olmak üzere tüm sahil yolunda caydırıcı önlemlerin alınmasını isteyen Sağnak, "Biliyoruz ki senelerdir Kadıköy-Bostancı sahil yolu hattında araba yarışları yapılıyor. Belli aralıklarla EDS kameralarının da olduğu bu sahil hattında, ayrıca sayısı az olmakla birlikte trafik polisleri uygulamalar yapmaktadır. Ancak içinde uyuşturucu maddelerinin bulunduğu şüpheli bir profile sahip siyah aracın, üç ayrı çevirmeyi atlatarak, arkasında herhangi bir takip olmadan yoluna devam edebilmesi düşündürücüdür. Bu olay sadece bir bisikletlinin ölümüne yol açan cinayet değil, bu ülkede yaşayan tüm canlıların can güvenliğinin ihlalidir. Kamu güvenliği açısından en ufak bir ihmal dahi varsa ivedilikle soruşturulması gerekmektedir.Dün burada Doğanay abimiz öldü. Dün burada bir canımızı yitirdik. Dün burada bir eş, bir baba, bir evlat yitirdik. Bu durum yarın, başka bir ailenin, bir çocuğun, bir yayanın, bir kedi veya bir köpeğin de başına gelebilir. Hiçbir hayat diğerinden daha değersiz değildir" dedi.

ÖNLEMLERİ ANLATTI

Yeni kazaların olmaması için alınması gereken önlemlere dikkat çeken Tufan Sağnak, "İlk önceliğimiz hala yakalanmamış olan katil zanlısı Temel Ünlü'nün bir an evvel yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Ayrıca trafikte güvenliğin artırılması için harekete geçilmesini bekliyoruz. Kadıköy-Pendik sahil hattının, tıpkı daha önce pek çok ölümlü kazanın gerçekleştiği Bağdat Caddesi'nde alınan önlemler gibi uygulamalarla "Bir Yarış Pisti" statüsünden çıkarılması. Kadıköy-Pendik sahil hattındaki sağ şeridin "Paylaşımlı Bisiklet Yolu" olarak belirlenmesi ve asfalt üzerinde gerekli yazılı görsel işaretlemelerin yapılması istiyoruz" açıklamasında bulundu.