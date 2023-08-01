Bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ü hayattan koparan kaza kamerada

İstanbul Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis çevirmesinden kaçan alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki Temel Ünlü'nün, bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kadıköy Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı'nda 18 Temmuz'da meydana gelen olayda alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki Temel Ünlü, kullandığı otomobille polis çevirmesinden kaçtıktan sonra sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sporcusu 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazada savrulan Doğanay Güzelgün olay yerinde hayatını kaybetti. Güzelgün'e çarpan ve olay yerinden kaçan Temel Ünlü, aradan geçen 12 günde yakalanamadı. Temel Ünlü'yü yakalama çalışmaları sürerken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin, Doğanay Güzelgün'e çarpması ve ardından Güzelgün'ün yola savrulması görüntülere yansırken hemen ardımdan Temel Ünlü'nün otomobilini durdurarak aşağıya indiği ve hiç yardım etmeden olay yerinden kaçtığı görülüyor.