Bisiklet sporcusu Umut Gündüz’ün ölümüne neden olmuştu: İndirimin gerekçesi şaşırttı!

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde 15 Temmuz 2020'de meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün, yapılan testte, 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Şenyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağdaş Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Raporda; Çağdaş Şenyüz'ün ise alkollü olduğu, yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması nedeniyle asli kusurlu olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında Şenyüz hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.