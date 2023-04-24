Bisiklet tutkunu doktorun acı sonu

Marmaris'te akşam saatlerinde bir otomobil, bisikletiyle antrenman yapan Dr. Kemal Özer'e arkadan çarptı. Mustafa Yaylalı Marmaris 1 No'lu Sağlık Ocağı doktorlarından Kemal Özer, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Marmaris'in sevilen doktorlarından Kemal Özer'in acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Özer'in yakınları taziye paylaşarak, bisiklet tutkunu olduğunu ifade etti.