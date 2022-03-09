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Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:13

Bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalan hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalan hırsız yakalandı

İstanbul’da bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalan bir kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Avcılar'da işlenen "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçlarıyla ilgili inceleme başlattı. İki farklı ikamet adresinden bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan S.G., Başakşehir Bahçetepe Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı. Adreste bir elektrikli bisiklet, iki elektrikli scooter ve üç litre motor yağı ele geçirildi. "Muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ötürü 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G., "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalan hırsız yakalandı
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