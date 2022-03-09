Bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalan hırsız yakalandı

İstanbul Polisi; Avcılar'da işlenen "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçlarıyla ilgili inceleme başlattı. İki farklı ikamet adresinden bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan S.G., Başakşehir Bahçetepe Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı. Adreste bir elektrikli bisiklet, iki elektrikli scooter ve üç litre motor yağı ele geçirildi. "Muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ötürü 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G., "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.