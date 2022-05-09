Bisikletçi abla bu kez çocukların hayallerine dokundu

Mardin'in28 bin nüfuslu Derik ilçesinde 'Rüzgarı Hisset' sloganıyla başlattığı bisiklet eğitimiyle kadınlara hayallerini gerçekleştirme imkânı sunan Sevdet Baki'nin hikâyesi, 4 ayda 72 kadına bisiklet kullanmayı öğretmesiyle 13 Ekim 2021'de SABAH'ta haber olmuştu. Aradan geçen 8 ayda Baki'nin bisiklet kullanmayı öğrettiği Derikli kadın sayısı 320'ye ulaştı.Bir yıl önce Diyarbakır'dan taşınıp doğduğu ve büyüdüğü Derik'e yerleşen Baki, bölgedeki "Kadın bisiklet mi kullanır" algısını yıktıktan sonra bu kez de ilçedeki çocuklara bisiklet eğitimi vermek için harekete geçti. Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nü kuran Baki, ilk etapta 30 çocuğa bisiklet eğitimi vermeye başladı. SABAH'a konuşan Baki "Hedefim ilçede 7'den 70'e herkese bisiklet eğitimi vermek. Bazı kadın arkadaşlarım yaşları büyük olmasına rağmen bisiklet eğitiminden sonra üniversite sınavı için kayıt yaptırdı. Bu durum beni inanılmaz mutlu etti. Dünyanın birçok ülkesinden ve neredeyse Türkiye'nin tüm illerinden çok güzel mesajlar ve yorumlar alıyoruz ki bu bizi çok mutlu ediyor. Kadınlar gücünün farkına vardı. Kendi ayaklarım üstünde durmaya çalışırken kadınlarımızın da ayakları üzerine sağlam basmalarında bir nebze de olsa fayda sağlamışsam ne mutlu" dedi.