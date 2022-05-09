Haberler Yaşam Haberleri Bisikletçi abla bu kez çocukların hayallerine dokundu
Giriş Tarihi: 10.5.2022

Bisikletçi abla bu kez çocukların hayallerine dokundu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bisikletçi abla bu kez çocukların hayallerine dokundu
Mardin'in 28 bin nüfuslu Derik ilçesinde 'Rüzgarı Hisset' sloganıyla başlattığı bisiklet eğitimiyle kadınlara hayallerini gerçekleştirme imkânı sunan Sevdet Baki'nin hikâyesi, 4 ayda 72 kadına bisiklet kullanmayı öğretmesiyle 13 Ekim 2021'de SABAH'ta haber olmuştu. Aradan geçen 8 ayda Baki'nin bisiklet kullanmayı öğrettiği Derikli kadın sayısı 320'ye ulaştı.



Bir yıl önce Diyarbakır'dan taşınıp doğduğu ve büyüdüğü Derik'e yerleşen Baki, bölgedeki "Kadın bisiklet mi kullanır" algısını yıktıktan sonra bu kez de ilçedeki çocuklara bisiklet eğitimi vermek için harekete geçti. Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nü kuran Baki, ilk etapta 30 çocuğa bisiklet eğitimi vermeye başladı. SABAH'a konuşan Baki "Hedefim ilçede 7'den 70'e herkese bisiklet eğitimi vermek. Bazı kadın arkadaşlarım yaşları büyük olmasına rağmen bisiklet eğitiminden sonra üniversite sınavı için kayıt yaptırdı. Bu durum beni inanılmaz mutlu etti. Dünyanın birçok ülkesinden ve neredeyse Türkiye'nin tüm illerinden çok güzel mesajlar ve yorumlar alıyoruz ki bu bizi çok mutlu ediyor. Kadınlar gücünün farkına vardı. Kendi ayaklarım üstünde durmaya çalışırken kadınlarımızın da ayakları üzerine sağlam basmalarında bir nebze de olsa fayda sağlamışsam ne mutlu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Neye uğradığını şaşırdı! Ümit Özdağ'a Bilkent'te protesto şoku!
3 Ayrı Konut Finansman Paketi neleri içeriyor? İşte peş peşe gelen müjdelerin detayları...
Son dakika | Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
Osmanlı’da Tansu mes’elesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Bisikletçi abla bu kez çocukların hayallerine dokundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA