Bisikletin kalbi Bodrum’da atacak

Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert beraberinde BODASK başkanı ve Corelli Uluslararası Bodrum Granfondo Bisiklet Yarışı Parkur Direktörü Ali Sonay ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şu ana kadar 10 ülkeden 500 e yakın katılımcının başvurduğu Corelli Bodrum Granfondo Bisiklet Yol Yarışı 15 Mayıs 2022 tarihinde Bodrum Kalesi önünden saat 08:30 da start alacak. 68 Km lik Uzun Parkur ve 108 Km lik Uzun parkur olmak üzere iki ayrı rota dan oluşan yarış sonunda dereceye girenlere Corelli Bisiklet tarafından ödüller verilecek.

14 MAYIS'TA BODRUM ŞENLENECEK

Yarışma için hafta başından itibaren Türkiye'nin değişik yelerinden ve yurt dışından Bisiklet Tutkunları Bodrum'a akın edecek. 14 Mayıs ta ise Bodrum Limanında Kayıt ofisi kurulacak ve bu alanda kurulacak stantlarla bisiklet tutkunlarına hizmet sunulacak. Bununla beraber yerli ve yabancı konuklara Bodrum Dondurması, Bodrum Lokması gibi bölgenin önemli lezzetlerinden de sunumlar yapılacak. Yine 14 Mayıs akşamı kurulacak dev sahnede konser verilecek ve değişik etkinlikler gerçekleştirilecek.

EN ÇOK ÇOCUKLAR SEVİNECEK

Corelli Bodrum Granfondo kapsamında 14 Mayıs 2022 tarihinde EXPO alanında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde JUNİOR GRANFONDO düzenlenecek. 4-6 yaş gruplar Corelli Bisiklet tarafından hazırlanan Pedalsız Denge Bisikletleri ile keyifli bir saat geçirecekler. Erken yaşta çocukların bisiklet ile tanışmasını hedefleyen yarışta dereceye giren çocuklara yine Corelli Bisiklet tarafından Denge Bisikleti armağan edilecek.

YARIŞ KAPSAMINDA 1500 KİŞİ ORMAN YANGINLARI İÇİN BİSİKLET SÜRECEK

Corelli Bodrum Granfondo kapsamında 14 Mayıs 2022 tarihinde Muğla, Bodrum ve Bölgesinde ki Yerel Bisikletçilerin de katılımı ile "Söz verelim Ormanlarımız yeniden yeşersin" mottosu ile 1500 bisikletçi Bodrum Merkezden başlayan bir farkındalık bisiklet turu gerçekleştirecek. TC Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile gerçekleştirilecek tur kapsamında katılımcılara ücretsiz şapka ve tşhirt dağıtılacak. Tur sonunda kumanya ikram edilecek ve eğlence düzenlenecek.

MUĞLA DÜNYA GENELİ BİSİKLET TURİZMİNDE İSMİNDEN SÖZ ETTİRECEK

Kabulde Bisikletin önemine değinen Muğla Valisi Ortan Tavlı; "Bisiklet son dönemlerde gerek ulaşım aracı olarak, gerek sağlıklı bireyler yetişmesi açısından gerek sportif yaklaşım açısından gerekse de Turizm açısından adından oldukça söz ettiriyor. Bizde 2022 yılını Muğla adına Spor ve Sağlık Turizmi açısından yükselme yılı ilan ettik. Buna ilimizin Gastronomi alanında ki çeşitliliğini de katarak Turizmi 12 aya yayma söyleminin içini doldurmak istiyoruz. Bu bakımdan bu tarz organizasyonlar son derece önemli. İlimizin bir çok Turizm destinasyonu Spor Turizmi özellikle bisiklet için son derece uygun. Haziran ayında yine ilimizde ki bileşenlerin ortak çalışması ile Kavaklıdere'den Bodrum'a yani ilimizin Kırsal bir ilçesinden Turistik bir ilçesinde 4 gün sürecek bir Bisiklet Turu için hazırlarımız devam ediyor. Bunun gibi bir çok etkinliği hayata geçireceğiz." dedi.