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Giriş Tarihi: 27.3.2023

Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız çift: Türkiye ve insanları muhteşem

Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız çift: Türkiye ve insanları muhteşem
Fransız çift Thomas Jourdain (37) ve Marion Belloteau (33) bisiklet ile dünya turuna çıktı. Fransa'ya kadar bisikletle gitmeyi hedefleyen çift, başlangıcı Van'dan yaptı. Günde ortalama 80 kilometre yol kat eden ve geceleri çadırda kalan çiftin son durağı Elazığ oldu. Türkiye'nin ve insanlarının muhteşem olduğunu dile getiren Jourdain, ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştıklarını söyledi. Türk insanının kendilerini yemeğe, çaya ve uyumaya davet ettiğini dile getiren Jourdain, Türk yemeklerinin de çok güzel olduğunu dile getirdi. 60 günde İstanbul'a varacak olan çift, manzaraların tadını çıkartarak adım adım ilerlediklerini kaydetti.



Tur hakkında bilgi veren Thomas Jourdain, "Biz Fransa'dan geldik. Van'dan Fransa'ya doğru bisiklet sürüyoruz. Kapadokya içerisinden geçeceğiz sonra İstanbul'a gideceğiz. Buraya gelmeden önce Güney Amerika'da 10 bin kilometre yaptık. Peru'dan Patagonya'ya gittik. Yaklaşık günde 80 km bisiklet sürüyoruz. Hemen hemen her gece çadırda kamp yapıyoruz. Türkiye muhteşem, manzaraları çok güzel. İnsanlar çok iyi. Hayatımda ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım. Yemekleri çok harika. İnsanları çoğu zaman bizi yemeğe, çaya ve uyumaya davet ediyor. İstanbul'a varmak için 60 gün planlıyoruz" dedi. İHA

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Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız çift: Türkiye ve insanları muhteşem
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