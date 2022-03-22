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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Bisikletle gölleri gezen öğretmen çiftten ‘fotoğraf ve su sergisi

Bisikletle gölleri gezen öğretmen çiftten ‘fotoğraf ve su sergisi
SU kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için kızlarıyla Türkiye'deki göllerin etrafını bisikletle turlayan öğretmen çift, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Suyun İzinde Fotoğraf ve Su Sergisi" açtı. Kandıra Anadolu Lisesi'nden matematik öğretmenleri İpek ve Barış Şen, 5 ve 13 yaşındaki kızlarıyla çıktıkları bisiklet turunda göllerden topladıkları su örneklerini ve çektikleri fotoğrafları derleyerek sergi açmaya karar verdi. Namazgah Kültür Merkezi'ndeki sergide, sosyal medyada "Hepşenler" ailesi olarak tanınan çiftin 28 fotoğrafı yer aldı. Açılışa Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. AA

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Bisikletle gölleri gezen öğretmen çiftten ‘fotoğraf ve su sergisi
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