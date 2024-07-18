Bisikletle işe gitmek ömrü uzatıyor

İşe veya okula bisikletle gidip gelmenin erken ölüm riskini yarı yarıya azalttığı ortaya kondu. BMJ Public Health adlı bilimsel dergide dün yayımlanan çalışma kapsamında 16 ila 74 yaşındaki katılımcılar 2001-2018 döneminde takip edildi. Katılımcılara çalışmanın başında işe veya okula çoğunlukla nasıl gidip geldiği soruldu. Araştırmacılar, bisiklet kullananların herhangi bir nedenden ölme riskinin aktif olmayanlara göre yüzde 47 daha düşük olduğunu saptadı. İşe bisikletle gitmenin, kalp-damar hastalıkları için yüzde 30, kanserden ölme riskinin de yüzde 51 daha düşük olmasıyla bağlantılı olduğu tespit edildi