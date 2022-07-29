Bisikletleri çalıp hurdacılara sattı… Aynı gün yakaladılar

İstanbul'un Ataşehir İlçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir adresten bir bisiklet çalan A.N.E. (22), çaldığı bisikleti 200 lira karşılığında hurdacıya sattı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen A.N.E. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Bisikletleri çalıp hurdacılara sattı! Aynı gün yakalandı | Video
Bisikleti satın aldığı belirlenen R.K. isimli hurdacı da "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. R.K. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen A.N.E. de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.