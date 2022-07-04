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Giriş Tarihi: 4.7.2022 13:15

Bisikletleri çalıp kaçıyordu! Metruk binada yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bisikletleri çalıp kaçıyordu! Metruk binada yakaladılar

İstanbul’da son bir ayda üç farklı adresten üç bisiklet, bir kalorifer peteği ve bir alet çantası çalan hırsız, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından bir metruk binada yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; son bir ay içerisinde üç farklı adresten üç bisiklet, bir kalorifer peteği ve bir alet çantası çalan bir hırsızın açık kimliğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan ve olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Y.S., Küçükçekmece İlçesi Kanaraya Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Bisikletleri çalıp kaçıyordu! Metruk binada yakaladılar
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