Bisikletli gence çarpan alkollü sürücüye 6 yıl hapis

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde 7 Temmuz 2021'de yaşanan kazada, alkollü sürücü Mestan Göksal (28), bisikletiyle eve dönen Oğuzhan Kemçin'e (17) çarparak ölümüne neden olmuştu. Göksal'ın kaza sonrası ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittiği ve 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Göksal'ın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne 1. Adli Tıp İhtisas Kurumu'ndan gelen raporda, Kemçin'in çarpışma anında beyin sapı yaralanmasından dolayı hayatını kaybettiği, erken müdahale edilme durumunda bir değişiklik beklenmediği kaydedildi. Mahkeme Göksal'ı, 'taksirle adam öldürme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karara itiraz edeceklerini söyleyen baba Özay Kemçin, "Verilen ceza acımızı dindirmeyecek. Sanık ve yakınları 112'yi bile aramamış. Adli Tıp raporuna göre, oğlum çarpılınca hemen ölmüş diye seviniyorlar" diyerek tepki gösterdi. -