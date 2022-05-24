Bisikletli istismarcı için karar verildi!

İstanbul Bahçelievler'de 31 Aralık tarihinde bir kız çocuğunu söylediği sözlerle istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Mecit G. hakimlikteki ifadesinde kız çocuğuna değil 20 yaşındaki bir kıza arkadaşlık teklif ettiğini söyleyerek "Bir kere şeytana uydum" demişti.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur çocuğun babası ise olay günü kızının kendisini acil arama ile aradığını belirterek "Kızım telefonda benimle konuşmuyordu. Ağlayarak bir erkek ile konuşuyordu. Kızım eve gitmek istediğini söyledi. Şüpheli ise 'Daha dur gitme. Yapacağımız şeyler var, çok güzelsin' dedi" şeklinde konuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Gezinti hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sanık hakkında karar verildi.

Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mecit G. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Bakanlık avukatı sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın "Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"SANIĞIN SUÇU İŞLEDİĞİ SABİTTİR"

Mütalaanın ardından söz verilen bakanlık avukatı "Sanığın suçu işlediği sabittir. Burada sorun cinsel taciz mi yoksa sarkıntılık mı olduğu mahiyetinde. Sanık mağdurun çocuk olduğunu biliyordur. Sanığın bunu birden fazla kişiye yaptığı görülmektedir" diyerek mahkemenin sanığa takdiri indirim uygulamamasını istedi.

Tutuklu sanık Mecit G. ise son savunmasında "Ailem ve çocuklarım var. Bakmak ile yükümlü olduğum kişiler vardır. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan hakim sanığı "Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa takdiri indirim uygulanmadı. Tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak sanık Mecit G.'nin tahliyesine karar verildi.