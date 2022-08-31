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Giriş Tarihi: 31.8.2022 09:45 Son Güncelleme: 31.8.2022 10:10

Bisikletli sensör hırsızı yakalandı

İstanbul Bakırköy'de bisiklete spor yapar gibi çıkıp lüks araçların çarpışma önleyici sensörlerini çalan hırsız incelenen kamera görüntülerinin ardından Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Polis şüpheli Kaan Ç'nin çaldığı sensörleri sattığı öne sürülen 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bisikletli sensör hırsızı yakalandı

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde son birkaç hafta içerisinde sokak üzerine park halinde bulunan lüks araçların çarpışma önleyici sensörleri çalındı. Peş peşe yaşanan bu hırsızlık olaylarının ardından mağdurlar polise gidip şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Bakırköy Araştırma Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda polis sokaklardaki kameraları tek tek inceledi. İncelemelerde bisikletle spora giden bir kişinin araçların yanında durup sensörleri söktüğü ardından da sakin tavırlarla uzaklaştığı görüldü. Çalışmaların devamında kimliği ve adresi belirlenen şüpheli Kaan Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS SATIN ALANLARI DA YAKALADI

Kendisine bisikletle spor yapıyormuş süsü vererek sensörleri çaldığı belirlenen Kaan Ç., sensörleri arkadaşı Enes M.B'ye verdiğini, bu kişinin de sattığı parça başına kendisine ödeme yaptığını itiraf etti. Polis, Enes M.B'yi de gözaltına aldı. Enes M.B. de sensörleri irternetten yedek parça satan bir kişiye sattığını itiraf edince polis sensörleri satın alan H.Y'yi de gözaltına aldı.

SATTIĞI SENSÖRLERE EL KONULDU

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri malzemeleri satın alan H.Y.'nin elinde bulunan 18 ayrı sensöre de el koydu. Şüphelilerin araçların sadece sensörlerini değil amblemlerini de söküp çaldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Bisikletli sensör hırsızı yakalandı
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