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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Bisikletten düşen çocuk kamyonet altında kaldı

DHA
Bisikletten düşen çocuk kamyonet altında kaldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dengesini kaybedince bisikletten düşen B.Ü. (10) isimli kız çocuğu, kamyonet altında kalarak hayatını kaybetti.
Feci kaza, 3 Mart'ta Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin de bulunduğu sokakta bisikleti ile dolaşmaya çıkan B.Ü., karşıdan gelen Y.Ö. (55) idaresindeki kamyoneti fark edince yolun kenarında durdu. Ancak dengesini kaybedince bisikletten düşen çocuk, kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.Ü., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bisiklet süren B.Ü.'nün kamyonet geçtiği sırada dengesini kaybedip düştüğü ve aracın arka tekerleğinin üzerinden geçtiği görülüyor.

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Bisikletten düşen çocuk kamyonet altında kaldı
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