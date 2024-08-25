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Giriş Tarihi: 25.8.2024 12:08 Son Güncelleme: 25.8.2024 13:08

Bisikletten düştü kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, bisikletiyle işe giderken dengesini kaybedip  yere düşen ve ağır yaralanan Sezai Kurt (63), kaldırıldığı hastanede  yaşamını yitirdi

ABBAS ÇAKAR
Bisikletten düştü kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen olay, edinilen bilgi ve iddialara göre şu şekilde gelişti. Evden çıkıp bisikletiyle işe gitmekte olan Sezai Kurt(63), dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğü esnada başını da yere çarpan talihsiz adam ağır yaralandı.

Çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından, yaralanan Kurt'u Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, ağır yaralı olan Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un ağabeyi olduğu öğrenilen Sezai Kurt'un cenazesi yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.Kurt'un cenazesi Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında toprağa verilecek.

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Bisikletten düştü kurtarılamadı
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