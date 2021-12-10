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Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:41 Son Güncelleme: 10.12.2021 11:42

Bisküvi ve çikolata paketlerinde kaçakçılık polise takıldı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Bisküvi ve çikolata paketlerinde kaçakçılık polise takıldı

Üzerine giydiği özel dikilmiş elbisenin bölmelerinde elektronik sigara filtresi kaçakçılığı yapan yolcu İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anı kameralara yansıdı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten salı günü İstanbul Havalimanı'na gelen Özbekistanlı Sadbarkhon C.'nin hareketlerinden şüphelenen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yolcuyu gümrüklü alandan çıkış yaptıktan sonra risk analizi çalışmaları kapsamında durdurdu.

Özbekistanlı yolcunun valizinde ve üzerinde arama yapılar aramalarda ise polisleri şaşkına çeviren bir durumla karşılaşıldı. Yolcunun üzerinde giydiği özel dikilmiş elbisenin bölmelerinde, çantasındaki meyve suyu şişesi, bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş farklı renklerde toplamda 600 adet elektronik sigara filtresi tespit edildi.

Beraberindeki ürünlerle ilgili herhangi bir gümrük beyanı olmadığı belirlenen yolcu gözaltına alınarak hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yaptı

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Bisküvi ve çikolata paketlerinde kaçakçılık polise takıldı
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