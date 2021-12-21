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Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:24

Bitci’den dünya kripto tarihine geçecek yakım!

Bitci’den dünya kripto tarihine geçecek yakım!

Güncel whitepaper’ını yatırımcılarla paylaşan Bitci Teknoloji, toplam Bitcicoin adedinin 95 milyar adetten 21 milyara ineceğini duyurdu. 45 milyar adetlik yakım 31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kalan 29 milyar adetlik yakım ise önümüzdeki 2 yıla yayılacak. Öte yandan dolaşımdaki Bitcicoin sayısı da 10 milyar 382 milyon 611 adetten 7 milyar 867 milyon 611 adede inecek. 2 milyar 515 milyon Bitcicoin 2 yıl boyunca kitlenecek.

Bitci Teknoloji, 2021 yılını büyük müjdelerle kapatıyor… Bir süredir whitepaper güncelleme çalışmalarını sürdüren Bitci Teknoloji, yeni yol haritasını yatırımcılarıyla paylaştı. Bugüne kadar dünyada çok sayıda ilki hayata geçiren Bitci, whitepaper'ında yer verdiği yakım haberleriyle de dünyada kripto tarihinin en büyük yakımlarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yıla 100 milyar adetlik toplam arz ile başlayan fakat geçtiğimiz Eylül ayında 5 milyar adetlik yakım yaparak arzını 95 milyar adede indiren Bitcicoin, şimdi de 74 milyar adetlik yeni bir yakım programı açıkladı. Buna göre 45 milyar adetlik yakım 31 Aralık tarihinde tamamlanacak. Kalan 29 milyar adetlik yakım ise önümüzdeki 2 yıla yayılacak. Bu takvim kapsamında 31 Aralık 2022'de 20 milyar, 31 Aralık 2023'te ise 9 milyar adet Bitcicoin yakımı gerçekleştirilecek.

DOLAŞIMDAKİ BİTCİ SAYISI YÜZDE 25 AZALACAK

Bitci Teknoloji tarafından yatırımcılarla paylaşılan müjdeler sadece bununla da sınırlı değil. Toplam arzın yanı sıra dolaşımdaki Bitcicoin adedi de yaklaşık yüzde 25 oranında azaltılacak. 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam sayısı yaklaşık 10 milyar 382 milyon 611 adet olan dolaşımdaki Bitcicoin'lerden 2 milyar 515 milyon adedi kitlenecek. Bu coin'lerdeki kilitler 2023 sonuna kadar açılmayacak. Böylece dolaşımdaki Bitcicoin sayısı da 7 milyar 867 milyon 611'e inecek.

BORSA LİSTELEMELERİ DEVAM EDECEK

Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan'ın Bitcicoin 2.0 olarak yatırımcılara duyurduğu yeni yol haritasının bir diğer unsuru da uluslararası borsa listelemeleri olacak. Geçtiğimiz günlerde Bittrex'te listelenen ve böylece uluslararası 6'ncı borsa listelemesini de başarıyla tamamlayan Bitcicoin'in çok yakın bir gelecekte yeni borsalarda da listelenmesi bekleniyor.

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Bitci’den dünya kripto tarihine geçecek yakım!
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