Bitcoin ne kadar, kaç dolar TL, yükselecek mi? FED kararı sonrası Bitcoin sert yükseldi! İşte 29 Temmuz 2022 CANLI TABLO

SON DAKİKA HABERİ | FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI: BİR KEZ DAHA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI GELDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 2,25-2,50 aralığına çekmiş oldu. Fed Haziran ayı toplantısında da faizi 75 baz baz puan artırmış, bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.

FED'DEN 1980'LERİN BAŞINDAN BERİ EN SIKI PARA POLİTİKASI ADIMLARI

Haziran ve Temmuz ayı toplantıları ile yapılan 150 baz puanlık faiz artırımı 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekti. Faiz kararı oybirliği ile alındı. Faiz karar metninde Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlandı.