‘Bitcoin Safiye’ 30 milyon TL hortumladı: 39 sayfa savunma yaptı!

'CAN GÜVENLİĞİM YOK' DİYEREK MAHKEMEYE SEGBİS İLE BAĞLANDI



Safiye Gökçe ve eşi Oğuzhan Yüce, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle duruşmaya Nazilli Adliyesi'nden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada 13 mağdur ile tarafların avukatları hazır bulundu. Yüce çifti, el yazısıyla yazdıkları 39 sayfadan oluşan savunmalarını avukatları aracılığıyla mahkemeye teslim etti. Kimseyi dolandırmadığını belirten Safiye Gökçe Yüce, "26 ay boyunca hiç ihlal gerçekleştirmeden, adaletin bana uygun gördüğü cezanın gerekliliğini yerine getirerek tüm saldırılara, tehditlere, hakaretlere cevap vermeden şahsıma, aileme, çocuklarıma ve akrabalarıma yapılanları susup sineye çekerek mahkeme gününü bekledim. Adalet elbet yerini bulacaktır dedim. Eksik evrakların tamamlanmasıyla yaşadığım süreçte bana yapılan haksızlıkları da beyan ederek suçsuzluğumun adalet önünde gerçekleşmesini temenni ederim" dedi.



'KAZANANLAR SUSTU, ZARAR EDENLER ONLARI DOLANDIRDIĞIMI SÖYLEDİ'



Safiye Gökçe Yüce, savunmasının devamında bu işlerle amatörce uğraştığını herkesin bildiğini söyledi. Kazananların sustuğunu ancak zarar edenlerin kendilerini dolandırmakla suçladığını belirten Safiye Gökçe Yüce, "Müştekilerin tamamı benim bu işte amatör olarak uğraştığımı biliyordu. Elde ettiğim karları kendilerine ödedim. Zarar edenler olmuştur. Ancak kar edenler bu işe sesini çıkarmamış zarar edenler ise benim onları dolandırdığımı söylemişlerdir. Beyan ve suçlamaları kabul etmiyorum. Ben tamamen iyi niyet esası ile hareket ettim. Mahkemeniz tarafından yeniden inceleme yapılmasını istiyorum. Üzerime atılı suçu işlemedim" diye konuştu.

Mağdurların ifadelerinin ardından duruşma 7 Haziran 2022 tarihine ertelendi.