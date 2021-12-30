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Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:38

Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı

DHA
Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı

Kayseri'de, polisin Bitcoin üretimi yapılan 7 ayrı adrese yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan evlerde 1 tüfek, 1 tabanca ve Bitcoin üretiminde kullanılan bilgisayar ekipmanları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye gelerek kurdukları sistemle Bitcoin üretimi yapan 7 adres tespit etti. Polisin eş zamanlı olarak yaptığı baskında 6 kişi yakalandı. Operasyon yapılan evlerde 1 tüfek, 1 tabanca ve Bitcoin üretiminde kullanılan bilgisayar ekipmanları ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Bitcoin üretimi yapanlara polis baskını: 6 gözaltı
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