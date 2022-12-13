Bitkisel hayattaki Zilan’ın yaşam mücadelesi

Bursa'da yaşayan Ataş ailesi, 19 yıl önce dünyaya gelen ve henüz 9 aylıkken kızamık hastalığı geçiren Zilan Ataş isimli kızlarını, 6 yaşında konuşma ve yürüme bozukluğu ve başın öne düşmesi gibi şikayetlerle hastaneye götürdü. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde Ataş'a tedavisi olmayan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) teşhisi koyarken 1 seneden fazla yaşamayacağını belirtildi. Buna rağmen 15 yaşına kadar yüzde 99 oranında zihinsel ve bedensel engelli olarak hayatına devam eden Ataş, hastalığının aniden ilerlemesi ile birlikte bitkisel hayata girdi. Kızlarını yaşatmak için her türlü mücadeleyi veren Ataş ailesi, evlerinin bir odasına yoğun bakım ünitesi kurarak, 4 yıldır bitkisel hayattaki kızlarının hayata dönmesi için çabalarını sürdürüyor. Zilan Ataş'ın annesi Bilgen Ataş, kızlarını yaşatmak adına büyük mücadeleler verdiklerini belirterek "Tıbbi malzemelerin fiyatı çok yükseldi. Birçok cihaza bağlı. Bir yoğun bakım evinin içine soktuk. İnşallah Zilan için uygun bir doktorla karşılaşırız. Ben anne olarak ölmeden son bir umut kızıma yardım istiyorum" diye konuştu.