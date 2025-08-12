Haberler Yaşam Haberleri Bitlis, gökyüzü gözlemcilerini ağırlıyor
Bitlis, yaz aylarında ışık kirliliğinden uzak gökyüzüyle gökbilim meraklılarının ilgisini çekiyor. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelere çıkan gökyüzü tutkunları, yıldızları, Samanyolu Galaksisi'ni ve meteor yağmurunu fotoğraflama fırsatı buluyor. Doğa ve uzay gözlemleri yapan Dr. Cihan Önen, Bitlis'in doğal güzelliklerinin yanı sıra gökyüzü gözlemleri için de önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Önen, "Şehir merkezinden uzaklaştığınızda çıplak gözle yüzlerce yıldız görülebiliyor. Dürbün veya teleskopla ise çok daha fazlasını izlemek mümkün" dedi. Önen, Samanyolu Galaksisi'nin haziran, temmuz ve ağustos aylarında gökyüzünde çok daha net görülebildiğini vurgulayarak bu dönemin fotoğrafçılar için de fırsat sunduğunu ifade etti.

