Bitlis, Van ve Tunceli’de trafik kazası: 5 ölü, 29 yaralı

Bitlis'teki kaza sabah erken saatlerde Adilcevaz ilçesinde yaşandı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçedere köyü yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan Uğur Tanşuli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü sürücü hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında yer alan toprak yığınına çarptı. Yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan minibüsteki 4 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Kazada, araç sürücüsü Uğur Tanşuli'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

OTOMOBİL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Van'da bir otomobil ve halk otobüsünün çarpışması sonucu gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Van Edremit'te, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, sağ şeritten seyreden halk otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Van-Hakkâri kara yolunun Kurubaş Mahallesinde meydana gelen kazada Emrah Serhat Kılıç yönetimindeki otomobil şerit ihlali yapıp, Van'dan Gürpınar istikametine giden halk otobüsüne çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüsü Kılıç, olay yerinde hayatı kaybetti. Otobüs sürücüsü Kaya ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralı Kaya ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HÂKİM, SAVCI VE AVUKAT KAZADA YARALANDI

Tunceli'de meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada ağır ceza hâkimi, cumhuriyet savcısı ve avukat yaralandı. Kaza, gece Hozat-Pertek Karayolu Kayışoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat A.Y. yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü A.Y. ile otomobilde bulunan Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim E.K. ve Cumhuriyet Savcısı F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat A.Y. askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.