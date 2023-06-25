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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Bitlisli polis babanın şampiyon kızı

Bitlisli polis babanın şampiyon kızı
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari Ortaokulu öğrencisi Yusuf Arda Akyürek: En başından beri 1'incilik hedefim vardı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne girebilmek için çok çalıştım. 500 tam puan aldığım için çok mutluyum. Üniversite sınavında aynı motivasyon ve özveriyle çalışacağım. Hayalim üniversite sınavında da Türkiye 1'incisi olmak.
Konya'da görev yapan polis memuru Bilal Mutlusoy ile ev hanımı Meral Mutlusoy'un 3 çocuğundan biri olan Zehra Belinay: 8 yıldır, kendimden emin bir şekilde bu anı bekliyordum. Düzenli çalıştım ve başarı geldi. Yazılım mühendisliği veya ağabeyim gibi tıp okuyup ülkeme hizmet etmek istiyorum.



Erzincan Tercan İlçesi Kargın Beldesi'nde yaşayan Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Feyza İklil Gültekin: Dönemin başından bu yana, yani 10 ay çok disiplinli çalıştım ve başardım. Yapamadığım soruları öğretmenlerime sordum. Öğretmenlerim ve ailem bu süreçte çok destek oldu.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023 birincilerinden biri de Sabri Ülker İmam Hatip Ortaokulu ve Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencisi Tuğra Berk Akdemir oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, şampiyon Akdemir'i tebrik ederek, "Tuğra Berk, kendisi ve ilçemiz için çok önemli bir başarıya imza attı. Tuğra Berk'i, ailesini, SEDA öğretmenlerimizi ve Sabri Ülker İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini kutluyorum" dedi.

Ceren ÇALIŞKAN - Tolga YANIK - Hasan ÇAKMAK - Mustafa KAYA - Burcu ŞEN / SABAH

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Bitlisli polis babanın şampiyon kızı
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