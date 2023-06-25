Bitlisli polis babanın şampiyon kızı

En başındanberi 1'incilik hedefim vardı. KartalAnadolu İmam Hatip Lisesi'negirebilmek için çok çalıştım. 500tam puan aldığım için çok mutluyum.Üniversite sınavında aynımotivasyon ve özveriyle çalışacağım.Hayalim üniversite sınavındada Türkiye 1'incisi olmak.8 yıldır, kendimdenemin bir şekilde bu anı bekliyordum.Düzenli çalıştım ve başarıgeldi. Yazılım mühendisliği veya ağabeyimgibi tıp okuyup ülkeme hizmetetmek istiyorum.Dönemin başından bu yana,yani 10 ay çok disiplinliçalıştım ve başardım. Yapamadığım sorularıöğretmenlerime sordum. Öğretmenlerimve ailem bu süreçte çok destek oldu.Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2023birincilerinden biri de Sabri Ülker İmamHatip Ortaokulu ve Sultangazi BelediyesiEğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencisiTuğra Berk Akdemir oldu. SultangaziBelediye Başkanı Abdurrahman Dursun,şampiyon Akdemir'i tebrik ederek,"Tuğra Berk, kendisi ve ilçemiz içinçok önemli bir başarıya imza attı. TuğraBerk'i, ailesini, SEDA öğretmenlerimizi veSabri Ülker İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinikutluyorum"dedi.SABAH