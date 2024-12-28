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Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:26 Son Güncelleme: 28.12.2024 11:51

Bitlis'te 165 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 165 köy yolunu da ulaşıma kapattı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te 165 köy yolu ulaşıma kapandı

Kent merkezinde kar kalınlığı 16 santimetre olurken, yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla Pazartesi gününe kadar süreceğini belirtirken, yağışlı havalarda sürücülerin de dikkatli olmaların istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada, kar yağışı sonrası 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının durması ile birlikte 10 ayrı şantiyede bulunan 72 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasını sürdüreceklerini ifade etti.
Kar yağışı sonrası araçlar kar altında kaybolurken, vatandaşlar da işlerine gitmek için önce araçlarının üstündeki karları temizliyor. Bitlis Belediyesi ise, mahalle aralarındaki yolları açık tutmak için çalışma başlattı.

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Bitlis'te 165 köy yolu ulaşıma kapandı
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