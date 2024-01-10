Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.1.2024 11:30 Son Güncelleme: 10.1.2024 12:22

Bitlis'te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Bitlis’te yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe kırsalında kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin ardından 2'si de tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı işlemleri yapılması için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bitlis'te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

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Bitlis'te Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı
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