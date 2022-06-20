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Giriş Tarihi: 20.6.2022 18:29 Son Güncelleme: 20.6.2022 19:14

Bitlis’te aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir çocuk aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 16:00 sıralarında Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Tatvan istikametinden Bitlis istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün henüz öğrenilemediği araç 8 yaşındaki Cesur Karayakas adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin kazayı 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı sevk edildi. Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayakas burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bitlis’te aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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