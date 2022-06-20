Bitlis’te aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza bugün saat 16:00 sıralarında Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Tatvan istikametinden Bitlis istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün henüz öğrenilemediği araç 8 yaşındaki Cesur Karayakas adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin kazayı 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı sevk edildi. Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayakas burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.