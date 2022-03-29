Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te bin 192 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakalandı
Giriş Tarihi: 29.3.2022 20:17

Bitlis'te bin 192 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakalandı

İHA
Bitlis’te bin 192 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakalandı

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşından bu yana yapılan çalışmalarda bin 192 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapılmaktadır.

93 ORGANİZATÖR HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

1 Ocak-28 Mart 2022 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden unsurlar, Bin 131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1'i Burma (Myanmar) uyruklu olmak üzere toplam bin 192 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve 1 tekneye el konulurken, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır.

BİN 131 DÜZENSİZ GÖÇMEN İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan bin 131 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
Son dakika: Edirne’de vahşet! 4 kişilik aile katledildi
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: Müge Anlı’da gündem olmuştu! Dursun Zehir cinayetinde şok gelişme!
Son dakika: İzmir’de yeğenini ezen halaya kötü haber! Eymen Kara kapıya bu yüzden tutunmuş!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te bin 192 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA