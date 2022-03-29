Bitlis’te düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor: Son 3 ayda 1.192 göçmen yakalandı, 93 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. 1 Ocak-28 Mart 2022 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden jandarma ekipleri, 1.131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1'i Burma (Myanmar) uyruklu olmak üzere toplam 1.192 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve 1 tekneye el konulurken, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan 1.131 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edildi.