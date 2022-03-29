Haberler Yaşam Haberleri Bitlis’te düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor: Son 3 ayda 1.192 göçmen yakalandı, 93 organizatör yakalandı
Giriş Tarihi: 29.3.2022 19:56 Son Güncelleme: 29.3.2022 21:12

Bitlis’te düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor: Son 3 ayda 1.192 göçmen yakalandı, 93 organizatör yakalandı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor: Son 3 ayda 1.192 göçmen yakalandı, 93 organizatör yakalandı

Bitlis’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son üç ayda yapılan çalışmalarda, 1.192 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. 1 Ocak-28 Mart 2022 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden jandarma ekipleri, 1.131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1'i Burma (Myanmar) uyruklu olmak üzere toplam 1.192 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve 1 tekneye el konulurken, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan 1.131 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Bitlis’te düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor: Son 3 ayda 1.192 göçmen yakalandı, 93 organizatör yakalandı
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