Bitlis’te eğitime kar engeli

Kar yağışının ardından Bitlis Valiliği merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 05 Ocak 2024 tarihinde, Merkez İlçe ve Merkez İlçeye bağlı köylerimizde Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında (Özel Eğitim Kursları, Rehabilitasyon Merkezleri ve Halk Eğitim Kursları) eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 05 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının bugün gece saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini, yerini soğuk havaya bırakacağını bildirdi. Yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olmalarını isteyen yetkililer, mecbur kalmadıkça kendi araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Kar yağışı ile birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 44 köy yoluna ulaşım sağlanamadığını, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.