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Giriş Tarihi: 19.10.2022 21:11

Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

DHA
Bitlis’te feci kaza: 1 ölü, 3’ü çocuk 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan- Van karayolunun Küçüksu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı. Hafif ticari araç ile otomobilin hurdaya döndüğü kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
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