Bitlis’te feci kaza: 1 ölü, 3’ü çocuk 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan- Van karayolunun Küçüksu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı. Hafif ticari araç ile otomobilin hurdaya döndüğü kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.