Bitlis’te feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza bugün saat 11:30 sıralarında Adilcevaz-Patnos yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Özgür Keskin yönetimindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde seyir halinde olan Ahmet Fidan yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine Ambulans, AFAD, Jandarma, İtfaiye ekipleri ve karayolları ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobilde bulunan Hasancan Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu (70), olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Özgür Keskin ağır yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adilcevaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.