Bitlis’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza bugün saat 17:00 sıralarında Tatvan-Bitlis-Ahlat kavşağında meydana geldi. Bitlis'ten Tatvan istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ES 044 plakalı çimento yüklü TIR kırmızı ışığa geldiği sırada duramayınca kavşaktan geçmeye çalışan 34 EAM 146 plakalı kamyonete çarparak devrildi.
Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kamyonette bulunan ve durumu ağır olan Mehmet Safik Barkın (51) ile Mehmet Şefik Kaplan (57) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 kişini ise tedavilerin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, olay yerine çağrılan vinçler yardımıyla araçlar bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.