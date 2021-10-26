Bitlis’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kamyonette bulunan ve durumu ağır olan Mehmet Safik Barkın (51) ile Mehmet Şefik Kaplan (57) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 kişini ise tedavilerin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.