Bitlis’te feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs kaldırımdaki vatandaşların arasına daldı

Kazada ağır yaralanan S.L. isimli vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol ise alınan güvenlik önlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.