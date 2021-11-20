Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı

Ceren KURTYE / SABAH



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığı Organize Göçmen Kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 31 örgüt yöneticisi ve üyesini yakalamak maksadıyla Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Bitlis Merkezli Batman, Siirt, Muş, Van 'da eş zamanlı olarak 255 jandarma personelinden oluşan 54 unsurun katılımıyla operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyon sonucu, 31 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 16-20 mahkemeye sevk edildi."

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı, 10'unun ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi. 8 şüphelinin ise soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin ve bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliğin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde sürdüğü kaydedildi.