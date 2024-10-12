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Giriş Tarihi: 12.10.2024 15:52 Son Güncelleme: 12.10.2024 16:07

Bitlis'te kaplıcaya giren baba ve oğlu boğularak hayatını kaybetti

Bitlis'in Güyoymak ilçesinde bulunan kaplıcaya giren 42 yaşındaki baba Cuma Bayri ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri boğularak hayatını kaybetti.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te kaplıcaya giren baba ve oğlu boğularak hayatını kaybetti

Olay, saat 13.30 sıralarında Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası'nda meydana geldi. Muş'tan gelen baba Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri öğlen saatlerinde kaplıcaya girdi. Baba ve oğlu zemini yer yer balçık olan kaplıca sularında bir anda gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin yardımıyla baba Cuma Bayri'nin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkartıldı. Oğlu İsmail Bayri'ye ise ulaşılamadı.

112'ye haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İsmail Bayri'nin de cansız bedeni sudan çıkartıldı. Hayatanı kaybeden baba ve oğlu, otopsi işlemleri için sağlık ekipleri tarafından Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bitlis'te kaplıcaya giren baba ve oğlu boğularak hayatını kaybetti
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