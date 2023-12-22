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Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:57 Son Güncelleme: 22.12.2023 13:13

Bitlis’te kar yağışı etkili oldu

Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te kar yağışı etkili oldu

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi ulaşırken, trafik ve karayolları ekipleri de yollarda sürücülerin güven içinde seyahat etmeleri için çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, kent merkezi için yağış uyarısında bulunmuş, vatandaşların dikkatli olmalarını istemişti. Kar yağışının 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini bildiren Meteoroloji yetkilileri, kent merkezinde kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaşabileceğini, yüksek kesimlerde ise 50 santimetre kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Kar yağışı ile birlikte özellikle Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde etkili olduğu, zaman zaman sisin de etkisi ile görüş mesafesinin düştüğü Bitlis'te trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti.

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Bitlis’te kar yağışı etkili oldu
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