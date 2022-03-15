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Giriş Tarihi: 15.3.2022 12:28 Son Güncelleme: 15.3.2022 12:38

Bitlis’te kardan koridorlar oluştu

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te kardan koridorlar oluştu

Bitlis’te kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar evlerine kardan koridorlardan geçip gidiyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Bitlis'te bu kış 8 buçuk metre kar yağdı. Mart ayında yaklaşık 3 metre kar yağışı alan Bitlis'te adeta hayat durma noktasına geldi. 168 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekipler mesai gözetmeksizin çalışarak yolları açık tutmaya gayret gösteriyor.

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Meteoroloji yetkilileri yerdeki kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığını belirterek, eğimi fazla olan bölgelerde çığ uyarısında bulundu. Kar yağışının Perşembe gününe kadar devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, geceleri buzlanma ve don uyarısında da bulundu. Kar yağışının etkili olduğu Bitlis ve köylerinde de yaşam zorluklarla devam ediyor. Merkeze bağlı Başhan köyünde evine ulaşmak için kardan tünel yapan Hüsamettin Kızıltaş, son yıllarda böyle bir kar yağışı görmediğini, bu tür durumlarda devletin bu bölgeye pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini söyledi.

4 METRELİK TÜNELLER
Kızıltaş, "Mart ayında ilk defa bu kadar çok kar gördüm. Evimin önüne iş makinesi girmiyor. Bende sabahın erken saatinde kalkarak çocuklarım için yol açıyorum. Günün büyük bir bölümünü kar atarak geçiriyorum. Evime ulaşmak için kürekle derinliği 3-4 metreye ulaşan bir tünel oluşturdum. Buradan girip çıkıyoruz" diye konuştu. Köyde yaşayan diğer vatandaşlar ise bir araya gelerek damlarda oluşan karları kürüyor.

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Bitlis’te kardan koridorlar oluştu
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