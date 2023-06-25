Bitlis’te kurbanlık taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 150 kurbanlık koyun öldü

Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Buzlupınar mevkinde bugün saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Diyarbakır yönüne giden TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazada ismi açıklanmayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Kurban Bayramı için taşınan 300 koyundan 150'si öldü.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kurtulan hayvanlar AFAD ekipleri tarafından dorse kesilerek kurtarılırken, hayatını kaybeden sürücü ise otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.