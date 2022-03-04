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Giriş Tarihi: 4.3.2022 19:36 Son Güncelleme: 4.3.2022 19:53

Bitlis’te narkotik operasyonu: 10 kişi tutuklandı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te narkotik operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Bitlis ve Tatvan İlçesinde narkotik ekipleri tarafından yapışan eş zamanlı operasyonda 10 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezi ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 38 adet Tabanca Fişeği,
58 adet Piyade Tüfeği Fişeği, 8.62 gram Eroin, 19.43 gram Metamfetamin, Afyon Sakızı, 95.88 gram Esrar, 1 adet Ectasy Hap, 2 adet Hassas Terazi, 2 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 10 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edildi. Bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadele devam edecektir" denildi.

Bitlis’te narkotik operasyonu 10 kişi tutuklandı | Video

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Bitlis’te narkotik operasyonu: 10 kişi tutuklandı
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