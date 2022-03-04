Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezi ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 38 adet Tabanca Fişeği,

58 adet Piyade Tüfeği Fişeği, 8.62 gram Eroin, 19.43 gram Metamfetamin, Afyon Sakızı, 95.88 gram Esrar, 1 adet Ectasy Hap, 2 adet Hassas Terazi, 2 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 10 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edildi. Bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadele devam edecektir" denildi.

Bitlis’te narkotik operasyonu 10 kişi tutuklandı | Video